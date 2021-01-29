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سيارات

هل تعلم ما هي أمتعة الإنقاذ الخاصة بسيارتك؟.. تعرف عليها

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:33 ص
هل تعلم ماهي أمتعة
هل تعلم ماهي أمتعة الإنقاذ الخاصة بسيارتك ؟؟ تعرف عليها
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صبري طلبه
يتعرض البعض من قائدي المركبات إلى العديد من المخاطر، أو المشكلات الطارئة الخاصة بعالم السيارات، وربما تكون هذه الأمور فنية أو ميكانيكية، ولذلك فمن الضروري أن يكون بحوزتنا آليات الإنقاذ المناسبة، والتي تخفف من حدة الأزمة الواقعة.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري باقة من الأمتعة الخاصة بوسائل الإنقاذ، و كيفية استخدامها بطريقة مثالية.

1- كابل توصيل الطاقة 
إذا تعرضت يوما لنفاذ بطارية سيارتك وأصبحت غير قادرة على العمل، فلابد أن يكون بحوزتك كابلات توصيل الطاقة، والتي يتم توصيلها ببطارية سيارة اخرى لأخذ شحنة كهربائية تدفع سيارتك في استعادة طاقتها من جديد. 

2- حبل قوي "سلبه" 
في حالة تعطل سيارتك، فأمامك أحد الحلول، الأول الاتصال بونش انقاذ أو الاستعانة بأحد الفنيين، أو استخدام هذه القطعة الهامة وهي حبل الانقاذ، و الذي يثبت جيدًا بسيارتك و بالسيارة التي تقوم بالجر، و تختلف هذه الأحبال حول القماشية و البلاستيكية و أيضًا المعدنية.

3- منفاخ الإطارات 
ربما يتعرض أحد اطارات السيارة إلى تلف مفاجئ، أو انخفاض مستوى الهواء بداخله، وفي هذه الحالة فمن الضروري اقتناء هذه القطعة الهامة، و توصيلها عبر الدائرة الكهربائية بالسيارة، ثم توصيلها بالإطار المراد تزويده بالهواء، ولا تنسى أن تزور اقرب مركز لصيانة الإطارات لانهاء هذه الأزمة بمثالية، ويفضل أن يكون هذا الجهاز مزود بكشاف للطوارئ، ليمنحك أفضلية الرؤية في الفترات المسائية.
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