إصابة ٦ أطفال و٣ سيدات بتسمم غذائي في سوهاج

أصيب ٦ أطفال وثلاث سيدات من عائلة واحدة بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، بقرية سلامون بمركز طما شمالي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول ٩ أفراد من عائلة واحدة مُصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة.









وبالانتقال والفحص تبين وصول كل من: "مصطفى خالد خضيري، 9 سنوات، عمرو خالد خضيري، 7 سنوات، محمد خالد خضيري، 5 سنوات، محمد علاء الدين إبراهيم، 4 سنوات، يحيى علاء الدين إبراهيم، عامين، رونزي علاء الدين إبراهيم، عامين، شيماء بدار فهمي، 35 سنة، شيرين بدار فهمي، 30 سنة، سهير جاد الكريم عبدالعال، 55 سنة"، مصابين بتسمم غذائي.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.