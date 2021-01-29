برلمانية: 86% نسبة ضرب الأزواج لزوجاتهم.. فيديو

قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، إن نسبة ضرب الأزواج لزوجاتهم تصل لـ 86%.





وأضافت أمل سلامة في حوارها في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور:" ماضية في تقديم مشروع قانون لتغليظ عقوبة العنف بين الأزواج واول نائب وافق على مشروع القانون كان رجلا ".





وتابعت:" تعرضت لحملة من التنمر والهجوم من الرجال بسبب مشروع قانون تغليظ العقوبة في قضايا عنف الأزواج ".





ومن جانبه قال قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن المرأة المصرية هي الأولى عالميا في ضرب الأزواج وفق الدراسات والإحصائيات .





وأضاف وليد هندي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" المركز القومي للبحوث الاجتماعية أكد أن 30 % من الزوجات المصريات يضربن أزواجهم ".





وتابع وليد هندي:" هناك حالات ضرب متعددة بين الأزواج كثيرة منها الخفيف ومنها حالات الضرب العنيفة ".