خبير اقتصادي: حقل ظهر وفر 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي

قال النائب فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس النواب، إن مصر استطاعت الاكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي ووقف الاستيراد الامر الذى ساهم في توفير 2.5مليار دولار سنويا كانت تنفق بنقد أجنبى يذهب للخارج على استيراد الغاز الطبيعى، مما يحسن وضع الميزان التجاري.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:" بداية الاكتفاء ذاتيا بدأت بعد اكتشاف حقل ظهر شرق البحر المتوسط باحتياطى 30 تريليون قدم مكعب يعادل 50 % من الاحتياطي القديم، وهى زيادة كبيرة".





وأشار إلى أن مصر باعتبارها عضو فاعل ومركز رئيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط بـ 7 دول بينهم 4 دول لديهم فائض من الغاز، ودول الاتحاد الأوروبى تحتاج فائض من الغاز يكون مسال.