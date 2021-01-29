اشتموني أنا وبلاش تشتموا بلدي.. أحمد موسى يوجه رسالة للإرهابيين

علق الإعلامي أحمد موسى، على بعض الإرهابيين المهاجمين له قائلا:" واحد إرهابي بيخون بلده ويطلق عليها كافة الألفاظ عايز منه ايه.. اشتموني أنا وبلاش تشتموا بلدي"، متابعا: معركتي مع الإخوان بدأت منذ عام 92 ومستمرة ولن تتوقف.



وقال "موسى" خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن جماعة الإخوان الإرهابية هم أخطر عدو على مصر وعلى الشعب المصري، معقبا: شتيمة جماعة الإخوان لأي شخص تعد وسام على صدورنا، متابعا: ما لدي من أسرار عن الإخوان كفيل بأنه يبيد هذه الجماعة ولكني أخاف الله وليس الإخوان وغيرهم.



وتابع : قولت هذا سابقا واقولها مجددا رقبتي برقبة مرشد الإخوان.. معقبا: "هما سألوا عني وعن عيلتي وعرفوا عن رجالتنا"، مددا على أن الخيانة جزء أساس من شخصية الإخوان.



واسترسل "موسى" الهدف من ضرب وزارة الداخلية خلال ثورة يناير هو جلب الخراب والدمار إلى مصر، حتى يستطيع الإخوان حينها مسك الحكم والتحكم بنا، متابعا: الإخوان حكموا مصر لمدة عام ماذا فعلوا خلال هذا العام؟.



وأضاف، بلادنا تسير نحو مكانه أخرى ويجب علينا أن نكون قدر المسئولية ونحافظ على بلادنا، معقبا: "إحنا دفنى الإخوان ودورنا إننا منسمحش لحد يشكك في قيادتنا".





