مولود في مصر ويدعو للمصالحة مع الإخوان وحماس.. من هو روبرت مالي مرشح بايدن لمنصب مبعوث أمريكا لإيران؟

أفادت وكالة "روبترز" الإخبارية، مساء أمس الخميس، نقلًا عن مصادرها الخاصة، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم ترشيح، روبرت مالي المسئول بإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مبعوثًا خاصًا بشأن إيران.





وأثارت هذه الأنباء ردود فعل عاصفة داخل المعسكر الجمهوري بالولايات المتحدة، حيث أعرب النائب الجمهوري جو ويلسون، عن قلقه الشديد إزاء هذا الأمر، محذرًا من أن مالي لديه علاقات وثيقة بالنظام الإيراني وجماعة الإخوان وحماس.





شغل مالي منصب مستشار الشئون الفلسطينية والشرق الأوسط للرئيس كلينتون، وكان له دورًا رئيسيًا في صياغة الاتفاق النووي خلال إدارة أوباما، وهو معروف جيدًا في الأوساط الإسرائيلية بميوله المداهنة لليسار الإسرائيلي.





ولد مالي عام 1963 في مصر ونشأ فيها وترعرع في أسرة ذات ميولة اشتراكية يسارية، فوالدته كانت ضمن وفد الأمم المتحدة التابع لجبهة التحرير الوطني الجزائرية، ووالده عمل في مصر صحفيًا كمراسل للشئون الدوليةـ حتى قررت الأسرة الانتقال إلى فرنسا عام 1969 واستقرت هناك حتى مطلع الثمانيات، وذهبوا إلى الولايات المتحدة.





درس مالي في جامعة يال الأمريكية، وحصل على شهادة الدكتوراة في الفلسفة السياسية من جامعة أكسفورد، وكان يكتب مقالات شتى حول السياسات الدولية والصراع العربي الإسرائيلي، وحصل بعدها على شهادة ماجستير في القانون من جامعة هارفرد.





في الفترة ما بين 1994 و1996، دخل مالي معترك السياسة الأمريكية، بأن شغل منصب مدير الشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجلس الأمن القومي خلال إدارة كلينتون، ثم بعد ذلك شغل منصب مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي ساندي بيرجي، وفي أكتوبر 1998، تولي منصب مستشار الشئون الفلسطينية والشرق الأوسط للرئيس.





احتفظ مالي بهذا المنصب حتى عام 2001، وبعد ذلك أصبح مستشارًا سياسيًا لمركز السلام في الشرق الأوسط والتنمية الاقتصادية في واشنطن العاصمة. وأصبح فيما بعد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية في واشنطن، ومسئول عن فريق من المحللين المقيمين في عمان والقاهرة وبيروت وتل أبيب وبغداد.





كان تركيز هذا الفريق منصبًا على الصراع العربي الإسرائيلي، وجماعات الإسلام السياسي في المنطقة والشأن الداخلي في العراق.





وخلال حملة أوباما الانتخابية، لعب مالي دورًا هامًا في صياغة التوجهات السياسية الخارجية للحملة، وآنذاك نشرت صحيفة "تايمز" البريطانية تقريرًا يقول إن مالي كان يقعد باستمرار جلسات حوالية مع حركة حماس، وهو ما أكده لاحقًا للصحيفة، حيث قال إن التفاوض مع الحركة ضروري.





وفي أبريل 2015، أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن مالي سيحل محل فيليب جوردون كمساعد خاص للرئيس أوباما ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج.





كان مالي مفاوضًا رئيسيًا في عملية الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ناحية ومع إيران من ناحية أخرى،











