أشهر الأصوات المزعجة بالسيارة .. ما أسبابها ؟

هل سمعت أصوات مزعجة بسيارتك من قبل ؟ و هل أيضًا تباينت ردود الأفعال والآراء الصادرة عن دون علم ؟، لتجد نفسك في رحلة ميكانيكية متعددة الأبعاد، كافة هذه الأمور ربما تقابل العديد من قائدي السيارات ، و تجعلهم في حيرة تامة حول معرفة أسباب هذه الأصوات المزعجة داخل السيارة.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل النصائح الارشادية لقائدي السيارات، والتي تشير إلى أبرز أسباب الاصوات المزعجة بالسيارة.





1- الطقطقة

ربما تسمع هذا الصوت كثيرًا أثناء خوص أحد الدورانات، والسبب الرئيسي في هذا الصوت هو "كبالن السيارة" وهذه اشارة كافية تدل على تلف "كوبلن" السيارة سواء كانت الداخلي أم الخارجي، وفي هذه الحالة فيجب تغييره و صيانته على الفور لتجنب المخاطر المختلفة على الطريق.





2- أصوات الصفير

عند الضغط على دواسة الفرامل وسماع أصوات صفير و احتكاكات قوية، فهذا يدل على سوء حالة تيل الفرامل، ويرجى استبدال التيل القديم بأخر على الفور، ومن الضروري أن تقوم بشراء المنتج الأصلي، ويجب أن لا تتجاهل هذا العطل نظرًا للأهمية الكبيرة الخاصة بمنظومة الفرامل، والتي تكون بمثابة المنقذ المثالي في العديد من المواقف.





3- أصوات الاحتكاكات