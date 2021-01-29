برلمانية: وزير التربية والتعليم يحدث تنمية حقيقية في القطاع

قالت النائبة مي رشدي ، عضو مجلس النواب ، إنها قبل أن تصبح عضوة بمجلس النواب، كانت تسمع مشاكل وشكاوي عن التعليم ، ولكن بعد أن سمعت برنامج وزير التربية والتعليم اقتنعت به ، واقتنعت بوجهة نظره ، معقبة : " إنه يضع أساسيات لمبدأ كبير للغاية ، وتنمية حقيقية في التعليم".

وأضافت " مي رشدي " خلال لقائها مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على فضائية " إم سي مصر " ، أن جهود طارق شوقي وزير التربية والتعليم لا تظهر بشكل واضح على أرض الواقع ، لأنه يعمل على مناهج مصرية تستغرق فترة من الزمن ، ومجهود كبير ، بالإضافة إلى أنه يعتمد على أُسس علمية .

وتابعت عضو مجلس النواب ، أن التعليم عن بُعد هو خطوة صعبة ، والناس لديها قابلية للتغيير ، معقبة : " خطوة كانت ستتحقق فيما بعد" ، ولكن بسبب جائحة كورونا ، تم اللجوء إليها ، مؤكدًا أن " شوقي " قام بدور إيجاب كبير في تطوير هذه الخطوة .

وأكملت " رشدي " ، أن كان هناك توجيه كبير بأن تطبيق نظام التعليم عن بعد في الأرياف والصعيد سيواجه تحديات وصعوبات كبيرة ، ولكن رغم ذلك ، قام " شوقي " بطرح حلول وعمل قنوات تعليمية وغيرها.