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أخبار العالم

ليبيا.. قتلى وجرحى في انفجار بأحد معاقل ميليشيات السراج في طرابلس

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:09 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قتل شخصان وأصيب آخرون، إثر انفجار وقع داخل مقر تابع لقوة الدعم المركزي التي يقودها غنيوة الككلي، بحسب ما ذكر مصدر أمني في مديرية أمن طرابلس.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن مصادر قولها إن "نفجارا قويا هز مكتبا تابعا لقوة الدعم المركزي بسوق امسيحل، مما أسفر عن مقتل شخصين وعدد من الجرحى بعضهم حالتهم خطيرة".

وأضاف المصدر أن "القتيلين هما عنصران تابعان لمليشيا الككلي، اسمهما وائل العماري، ومحمد مختار المزوغي"

وتابع: "لا توجد حتى الآن، أي معلومات عن سبب الانفجار ولا الطريقة التي تم بها، لعدم سماح العناصر المسلحة التابعة للقوة، بالاقتراب من مكان الحادث"

يذكر أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس، ليل الأربعاء، بين جهازين أمنيين تابعين لحكومة الوفاق، وهو الأمر الذي أسفر عن إدانات دولية شديدة.



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