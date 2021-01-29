نتيجتها في ربع ساعة.. رئيس صحة النواب يكشف أنواعا جديدة لتحاليل كورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة شئون الصحة بمجلس النواب، حقيقة وجود تحاليل جديدة لفيروس كورونا تظهر نتائجها في وقت قياسي.





وقال حاتم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" هناك بحثا علميا بأنه يمكن للأشخاص ممن لديهم كورونا في الجهاز الهضمي إجراء تحليل للبراز وعمل مسحة"، مشيرا إلى أن العالم يتجه لمسحة تظهر نتيجتها بعد ثلاث ساعات، كما أن هناك تحليلا جديدا عبر مسحة لنقطة دم لمعرفة وجود البروتين، وتظهر النتيجة في فترة من ربع إلى نصف ساعة، ويجرى عمله في الأماكن التي بها ضغط شديد مثل الجامعات.





ونوه إلى أن التحاليل الجديدة موجودة في بعض المعامل في مصر، ولو حدث فتح للجامعات والمدارس والأماكن التي بها تزاحم يتم عمل التحليل، ومن يظهر إيجابيا يقوم بعمل PCR، وهو أسهل من المسحة عبر "البراز"، كما أنه أسرع وأرخص.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128440 حالة حتى اليوم.