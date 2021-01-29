وزيرة البيئة: مشروع البيوجاز له مردود اقتصادي واجتماعي على القرى

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مشروع "البيو جاز" داخل القرية يعمل على ربط الشباب بالقرية، مشدده على أن هذا المشروع له مردود اقتصادية واجتماعي على القرى.



وتابعت: رئيس الجمهورية شدد على ضرورة التوسع في وحدات "البيو جاز" المنزلي، معقبة: "مشروع البيو جاز" يساعد على توفير الغاز للسيدات داخل القرى.



وأضافت "فؤاد" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه خلال العامين الماضيين أنشأنا ما يقرب من 1800 وحدة منزلية من "البيو جاز"، وفيما يخص تطوير البحيرات، أوضحت أن دور الوزارة يكمن في رصد نوع المياه داخل البحيرات قبل تأهيليها، وأيضا معرفه كمية التلوث داخل البحيرات.



وأشارت إلى أن مصر كان لديها ما يقرب من 50 أو 60% تلوث داخل البحيرات، نتيجة صرف المصانع مخلفاتها على البحيرات.

