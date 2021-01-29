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رياضة

شيكابالا يتصدر تريند تويتر بعد فوز الزمالك على المقاصة.. شاهد

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:14 ص
صدى البلد
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سيد احمد
انتهت أحداث مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بفوز الأبيض برباعية مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز. 

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو منح اللاعبين راحة غدا بعد الفوز على المقاصة برباعية مقابل هدف في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يؤدي اللاعبون الذين شاركوا في لقاء اليوم بصورة أساسية تدريبات استشفائية.

الفوز رفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة يحتل بها الصدارة، في حين يتوقف رصيد المقاصة عند 13 نقطة يحتل بهم المركز السابع تصدر نجم نادى الزمالك شيكابالا تريند موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بعد فوز الفريق اليوم على نادى مصر المقاصة بـ نتيجة 4 \0 .

ودشن عدد كبير من جماهير نادى الزمالك هاشتاج " شيكابالا " وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 


و و انتهت أحداث مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بفوز الأبيض برباعية مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز. 

و رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو منح اللاعبين راحة غدا بعد الفوز على المقاصة برباعية مقابل هدف في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يؤدي اللاعبون الذين شاركوا في لقاء اليوم بصورة أساسية تدريبات استشفائية.

الفوز رفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة يحتل بها الصدارة، في حين يتوقف رصيد المقاصة عند 13 نقطة يحتل بهم المركز السابع.
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