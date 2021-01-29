ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. الجيش اللبناني ينتشر في شوارع طرابلس بعد اشتباكات دامية

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:28 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة نزول الجيش اللبناني إلى شوارع وساحات مدينة طرابلس، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين منذ قليل. 

وأصيب عدة أشخاص خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين غاضبين من قرار العزل العام الصارم، فيما أعلن الصليب الأحمر اللبناني، أنه تم نقل 11 مصابا إلى المستشفى، وإسعاف أكثر من 60 شخص في ساحة النور، وعززت قوات الأمن تواجدها في المنطقة.

وقال رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري في بيان: "ما حصل في مدينة طرابلس هذه الليلة جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها وبلديتها واحتلال شوارعها بالفوضى".

وأضاف "الذين أقدموا على إحراق طرابلس مجرمون لا ينتمون للمدينة وأهلها، وقد طعنوها في أمنها وكرامتها باسم لقمة العيش. ومن غير المقبول تحت أي شعار معيشي أو سياسي طعن طرابلس من أي جهة أو مجموعة مهما كان لونها وانتماؤها".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الجيش اللبناني يتدخل عقب إحراق محتجين سيارة عسكرية

بيان عاجل لـ الصليب الأحمر اللبناني بشأن احتجاجات طرابلس

مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في طرابلس اللبنانية

"الأنباء": انفجار قوي يضرب طرابلس اللبنانية

الصليب الأحمر اللبناني: 33 إصابة حصيلة اشتباكات طرابلس حتى الآن

طلب عاجل من رئيس الحكومة اللبنانية لمجلس الدفاع الأعلى

ترشيحاتنا

اشتموني أنا وبلاش تشتموا بلدي.. أحمد موسى يوجه رسالة للإرهابيين

أول رد من التعليم على واقعة إلقاء عامل لطفل من أعلى سور مدرسة.. فيديو

شيكابالا يتصدر تريند تويتر بعد فوز الزمالك على المقاصة.. شاهد

أسود يوم عاشته مصر.. تامر أمين ينفعل على الهواء

مدير مستشفى عزل يكشف توقعاته لـ موجة كورونا الثالثة في مصر

خاص| أول تعليق من سانت إيتيان على انتقال مصطفي محمد لـ جالاتا سراي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أسباب وراء رائحة الجسم الكريهة.. تعرف عليها

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 29 - 1 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

العروس الأسوأ حظا.. اضطرت لتأجيل حفل زفافها 7 مرات متتالية في أقل من عام