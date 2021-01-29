سيارة تاريخية من مرسيدس تظهر بجوار سيلينا جوميز.. اعرف قصتها.. صور

نشرت الصفحة الرسمية لمرسيدس على فيسبوك صورة للنجمة سيلينا جوميز بجانب موديل كلاسيكي ،من مرسيدس كوبيه فئة W114 ، وظهرت سيلينا بجانب السيارة مرتدية ملابس رياضية وعلى مايبدو أن سيلينا تفضل السيارات الكلاسيكية من مرسيدس .
ويعد هذا الطراز من مرسيدس من فئة السيارات السيدان والكوبيه التي ادخلت عام 1968 من قبل مرسيدس بنز ، وتتميز في السوق بالاسماء المتعلقة بحجم المحرك .
وفي عام 1968 ، قامت مرسيدس بنز بتسويق طرازاتها النموذجين من هذا الجيل من النماذج مع إعطاء لوحات الهوية الخاصة ،وكانت هذه السيارة تسمي بالجيل الجديد من مرسيدس
ويحتوي طراز W114 على محركات 6 إسطوانات ، وتم تسويقها على أنها 230 ، 250 ، 280 ، بينما أن نماذج W115 تتميز بمحركات أربع أسطوانات وتم تسويقها ك 200 و 220 و 230 و 240.
ويعد هذا الطراز من مرسيدس من فئة السيارات السيدان والكوبيه التي ادخلت عام 1968 من قبل مرسيدس بنز ، وتتميز في السوق بالاسماء المتعلقة بحجم المحرك .
وفي عام 1968 ، قامت مرسيدس بنز بتسويق طرازاتها النموذجين من هذا الجيل من النماذج مع إعطاء لوحات الهوية الخاصة ،وكانت هذه السيارة تسمي بالجيل الجديد من مرسيدس
ويحتوي طراز W114 على محركات 6 إسطوانات ، وتم تسويقها على أنها 230 ، 250 ، 280 ، بينما أن نماذج W115 تتميز بمحركات أربع أسطوانات وتم تسويقها ك 200 و 220 و 230 و 240.
يمكن تمييز المواصفات الأمريكية من مرسيدس-بنز من طراز W114/W115 من خلال وجود إشارات الإنعطاف أسفل المصابيح الأمامية إضافة لكلا من الصادم الأمامي والخلفي باللون الأسود بسبب وجود المطاط ولذك استحابة لقوانين حماية المشاة.