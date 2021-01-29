سيارة تاريخية من مرسيدس تظهر بجوار سيلينا جوميز.. اعرف قصتها.. صور

يمكن تمييز المواصفات الأمريكية من مرسيدس-بنز من طراز W114/W115 من خلال وجود إشارات الإنعطاف أسفل المصابيح الأمامية إضافة لكلا من الصادم الأمامي والخلفي باللون الأسود بسبب وجود المطاط ولذك استحابة لقوانين حماية المشاة.























