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حوادث

نيابة أبشواى تنتدب مهندس المرور لإعداد تقرير فنى عن انقلاب سيارة وإصابة 5 من ركابها

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:01 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قررت نيابة إبشواى  بمحافظة الفيوم انتداب المهندس الفني بمرور الفيوم ، لأعداد تقرير فنى عن حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق وادى الريان الفيوم ، والذى أسفر عن إصابة  5 أشخاص بإصابات متفرقة .

كما قررت النيابة العامة سؤال المصابين في الحادث  عقب تماثلهم للشفاء بمستشفى  إبشواى المركزى .

كان اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم قد تلقى أخطارا من إسعاف الفيوم  بالحادث .

تبين من التحقيقات  ، انقلاب سيارة ملاكي كانت تقل أسرة من القاهرة  ، حضروا الى شلالات وادى الريان بالفيوم لقضاء عطلة نصف العام  ، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة وهم : مريم ميهوب  ) 56 سنة ) وفريد قدري ( 39 سنة ) وشقيقه قدري ( 9 سنوات ) وسلوى عبد الناصر ( 62 عاما ) وفريد فريد (7 سنوات ).

تم نقل المصابين  بسيارات الإسعاف الى مستشفيات ابشواى والفيوم المركزي للعلاج .

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى  نيابة ابشواى التى أصدرت قرارها المتقدم .

أصيب 5 أشخاص، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق شلالات وادي الريان، عند مدخل وادي الحيتان بالفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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