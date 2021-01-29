نيابة أبشواى تنتدب مهندس المرور لإعداد تقرير فنى عن انقلاب سيارة وإصابة 5 من ركابها

قررت نيابة إبشواى بمحافظة الفيوم انتداب المهندس الفني بمرور الفيوم ، لأعداد تقرير فنى عن حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق وادى الريان الفيوم ، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة .

كما قررت النيابة العامة سؤال المصابين في الحادث عقب تماثلهم للشفاء بمستشفى إبشواى المركزى .

كان اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم قد تلقى أخطارا من إسعاف الفيوم بالحادث .

تبين من التحقيقات ، انقلاب سيارة ملاكي كانت تقل أسرة من القاهرة ، حضروا الى شلالات وادى الريان بالفيوم لقضاء عطلة نصف العام ، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة وهم : مريم ميهوب ) 56 سنة ) وفريد قدري ( 39 سنة ) وشقيقه قدري ( 9 سنوات ) وسلوى عبد الناصر ( 62 عاما ) وفريد فريد (7 سنوات ).

تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف الى مستشفيات ابشواى والفيوم المركزي للعلاج .

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة ابشواى التى أصدرت قرارها المتقدم .

أصيب 5 أشخاص، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق شلالات وادي الريان، عند مدخل وادي الحيتان بالفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.