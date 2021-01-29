برلمانية: أعلم تماما مشاكل المرأة بسبب انشغالي لسنوات طويلة بالعمل الاجتماعي

قالت النائبة جيهان البيومي ، عضو مجلس النواب ، إنها قضت فترة كبيرة في العامل السياسي ، بسبب أنها أمينة المرأة في حزب الحرية المصري ، بالإضافة إلى أنها أستاذة جامعية ، معقبة : " قبل ما أكون نائبة كنت بهتم بقضية الشباب وقضية المرأة " .

وأضافت " جيهان بيومي " خلال لقائها مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على فضائية " إم سي مصر " ، أن العمل الإجتماعي لمدة سنوات طويلة ، ومواجهة العديد من قضايا الشباب والمرأة المختلفة ، جعلني أشارك في مجلس النواب ، معقبة : " كنت أملة إني أدخل على أساس إن يبقى ليا دور إيجابي سواء في مساعدة المرأة في كافة القضايا التي تخصها أو في قضايا الشباب " .

وتابعت عضو مجلس النواب ، أن قضايا الشباب تختلف من عام لعام ، حيث إن على مدار سنوات عملي في الجامعة ، ألاحظ تغيير فكري إيجابي للشباب ، معقبة : " بنبقى عايزين نستفيد من هذه الخبرة " ، مشيرة إلى تمثيل فئة كبيرة من الشباب في مجلس النواب الحالي سواء من خلال تنسيقية شباب الأحزاب أو شباب مرشحي الأحزاب ، كمعقبة : " سعيدة بيهم جدًا في المجلس " .

وطالبت " بيومي " من طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، بزيادة أجور أساتذة الجامعات ، حيث إنه مطلب أساسي ، ولكن بالنسبة لي فإن الرعاية الصحية لهيئة أعضاء التدريس هي أهم ، ومرحلة التقاعد عن العمل ، أي المعاشات ، وتأمينهم الاجتماعي .