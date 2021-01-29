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منوعات

لاحظها عامل نظافة.. فتاة تزور قبر جدها أثناء الليل تثير الجدل

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
لا يمكن التحكم في العلاقات العاطفية، فإن الحب لا يمكن أن ينتزعه الموت من داخل الإنسان، فقد نغرق في حب أحدهم للحد الذي قد يغفل العقل فيه حقيقة الموت و التعايش و كأن الميت مازال حيا . 

وفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن أحد عمال النظافة في المكسيك لاحظ وجود شابة عشرينية في المقابر يوميا أثناء الليل و تبكي بحرارة أمام قبر جدها . 

حاول هامل النظافة الوصول إلى السر وراء زيارة تلك الفتاة الصغيرة يوميا لقبر جدها، فأخبره أحد أقاربها ان تلك الفتاة تعاني معاناة شديدة من فراق جدها وأحيانا تتصرف و كأنه مازال على قيد الحياة و تعود إلى المنزل و تسأل عنه و حينما يزداد شوقها إليه تركض إلى المقابر ظنا منها أنه سيسمعها كما كان سيسمعها قبل وفاته. 

أشار أحد أقارب الفتاة أن جدها كان بالنسبة لها الأب و الأم، فإن والديها توفيا في حادث سير و هي تبلغ 4 سنوات، و هو الذي تكفل برعايتها حتى أصبحت 25 عاما، فإن فراقه كان بمثابة زلزال هدد حياتها فقد كانت متعلقة به للغاية. 
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