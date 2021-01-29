لحماية سيارتك .. 3 خطوات لا تنساها في فصل الشتاء

يعتبر فصل الشتاء من الفصول التي تحمل طبيعة مناخية خاصة و مختلفة، فربما تتساقط مياه الأمطار بكثافة، أو تزايد نسبة الرياح والأتربة، و كافة هذه العوامل من الممكن أن تنال من قدرة سيارتك، و لكن من الممكن أن تستمتع بشتاء مختلف و سعيد أن وسيارتك بإتباع عدة نقاط هامة.
وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل 3 خطوات لحماية سيارتك في فصل الشتاء.
1- مساحات السيارة وقربة المياه
تعتبر مساحات السيارة هي وسيلة الإنقاذ المناسبة وذلك عن تساقط مياه الأمطار سواء كانت بشكل دوري أو متقطع، و من الضروري أن نقوم بصيانتها دائما وتغييرها في حالة تلف الكاوتشات المطاطية، و صيانة الأزرع المعدنية الخاصة بها في حالة ظهور مشكلة تنال من قدرات أدائها الحركي، ولكي تستمتع بقيادة مميزة فمن الأفضل أن تقوم بملئ قربة المياه البلاستيكية الخاصة بها و اضافة كمية قليلة من سوائل تنظيف الزجاج للحصول على رؤية مثالية.
2- الاطارات
تشكل إطارات السيارة أهمية كبيرة للمنظومة الحركية، ولكي تتمتع بأفضلية السير و التعامل مع التضاريس المختلفة، فيجب أن تقوم بضبط مستوى الهواء داخل الاطارات، ومتابعة الحالة العامة لهم من وقت إلى آخر، ومعرفة الفترة المناسبة لموعد تغيير إطارات سيارتك.
3- غطاء السيارة
مع تساقط الأمطار و زيادة الرياح والأتربة، فسوف تتعرض سيارتك إلى مخاطر مختلفة، فربما تكون بطلة هذه النقطة هي "البارومة" والتي تؤثر بشدة على الهيكل الخارجي للسيارة، وأيضًا الأجزاء الداخلية في حالة وصول المياه إليها، ولذلك من اللازم إقتناء غطاء الحماية الخاص بالسيارة، و يفضل أن يكون من الخامة المقاومة للمياه.