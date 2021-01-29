لحماية سيارتك .. 3 خطوات لا تنساها في فصل الشتاء

يعتبر فصل الشتاء من الفصول التي تحمل طبيعة مناخية خاصة و مختلفة، فربما تتساقط مياه الأمطار بكثافة، أو تزايد نسبة الرياح والأتربة، و كافة هذه العوامل من الممكن أن تنال من قدرة سيارتك ، و لكن من الممكن أن تستمتع بشتاء مختلف و سعيد أن وسيارتك بإتباع عدة نقاط هامة.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل 3 خطوات لحماية سيارتك في فصل الشتاء.





1- مساحات السيارة وقربة المياه

تعتبر مساحات السيارة هي وسيلة الإنقاذ المناسبة وذلك عن تساقط مياه الأمطار سواء كانت بشكل دوري أو متقطع، و من الضروري أن نقوم بصيانتها دائما وتغييرها في حالة تلف الكاوتشات المطاطية، و صيانة الأزرع المعدنية الخاصة بها في حالة ظهور مشكلة تنال من قدرات أدائها الحركي، ولكي تستمتع بقيادة مميزة فمن الأفضل أن تقوم بملئ قربة المياه البلاستيكية الخاصة بها و اضافة كمية قليلة من سوائل تنظيف الزجاج للحصول على رؤية مثالية.





2- الاطارات

تشكل إطارات السيارة أهمية كبيرة للمنظومة الحركية، ولكي تتمتع بأفضلية السير و التعامل مع التضاريس المختلفة، فيجب أن تقوم بضبط مستوى الهواء داخل الاطارات، ومتابعة الحالة العامة لهم من وقت إلى آخر، ومعرفة الفترة المناسبة لموعد تغيير إطارات سيارتك.





3- غطاء السيارة