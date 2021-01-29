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توك شو

رئيسة وحدة التنمية المستدامة تكشف تفاصيل تحويل مشروعات مصر التنموية لـ خضراء

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:09 ص
مشروعات مصر
مشروعات مصر
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حمزة شعيب
قالت المهندسة سماح صالح مدير وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، إن الدولة تراعى أبعاد الاستدامة البيئية والتوافق البيئى، لافتة إلى أن هناك تعاونا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي تمول هذه المشروعات.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية"، أنه منذ صدور قانون البيئة يجرى تقييم الأثر البيئي لكل المشروعات، ولكن البُعد الحالي أكبر من ذلك، حيث يتم البدء في حساب استهلاكات المشروعات من الموارد الطبيعية، حتى لو أنه غير ملوث، قد يستهلك أكثر من المعدلات العالمية من الموارد الطبيعية، والنظر في تصميم وتخطيط المشروع، وأن الانبعاثات والكربون الذى ينتج عنه يكون في الحدود الدنيا.

ونوهت إلى أن الدولة تتحدث عن أن تطبق ذلك على كل استثماراتها في موازنة الدولة أيا كان المشروع خدميا أو استثماريا، مردفة: "الحكومة تطبق على نفسها قبل أى حد".
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