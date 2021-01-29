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رياضة

شوبير يكشف سر تخلف وليد سليمان وربيعة عن السفر مع الأهلي لـ كأس العالم للأندية

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:30 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل استعدادات الفريق قبل السفر لـ بطولة كأس العالم للأندية في الدوحة شهر فبراير المقبل.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن وليد سليمان نجم الفريق تأكد غيابه عن السفر مع الفريق حيث أن اللاعب قرر البقاء في مصر لمواصلة تلقي العلاج خلال فترة البطولة حتي سعود سريعا للملاعب 

وأضاف أن رامي ربيعه نجم الفريق لديه قناعه انه يستحق ان يكون له دور أساسي مع الفريق ولكن موسيماني المدير الفني للفريق لديه قناعه اكبر بـ بدر بانون مشددا ان ربيعه في البداية كان سيسافر مع الأهلي للمران مع البعثة ولكن في النهاية قرر الغاء فكرة السفر خاصة انه لن يكون ضمن قائمة الفريق في البطولة.

وتابع أن ربيعه يرفض بشكل قاطع فكره الإعارة لـ أي فريق خلال الفترة الحالية ومتمسك بالتواجد في الأهلي مشددا ان موسيماني غير مقتنع باللاعب .


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