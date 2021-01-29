مركز طامية: استجابة سريعة من رئيس المدينة للسيطرة على عطل مفاجئ بمحطة صرف الروبيات

سيطر مجلس مدينة طامية برئاسة ياسر جمعة على عطل مفاجئ بمحطة الصرف بقرية الروبيات حيث أدى إلى غرق الشوارع وصعوبة حركة المارة بالمنطقة وعلى الفور تم الدفع بسيارات كسح المياه من مجلس المدينة وشركة مياه الشرب للسيطرة على الوضع وجاري إصلاح العطل وشفط المياه من الشوارع..

وأكد رئيس مدينة طامية إنه فور تلقيه بلاغًا من المواطنين بحدوث عطل مفاجئ بمحطة الصرف الصحي بقرية الروبيات، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الكسح لشفط المياه المتراكمة لسيولة الحركة المرورية بالمنطقة





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كما أغلقت الأجهزة التنفيذية بمركز طامية اليوم ، مركزًا للدروس الخصوصية بمدينة طامية بمحافظة الفيوم يتردد عليه مئات الطلبة والطالبات فى كافة المراحل التعليمية .

وردت شكاوى متعددة من الأهالى بوجود سنتر للدروس الخصوصية، بمركز طامية بالفيوم يتردد عليه مئات الطلاب ، يوميا ، فى كافة المراحل التعليمية المختلفة ، بالمخالفة لقرار الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم بمنع الدروس الخصوصية، وإغلاق وتشميع جميع السناتر التعليمية.

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية ، برئاسة المهندس ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية والمحاسب محمد فتحي أمام نائب رئيس مجلس مدينة طامية بحملة اليوم استهدفت إغلاق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية، وذلك ضمن الحملات الرامية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة وصحة الطلاب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير محاضر ضدهم وتشميع المراكز المضبوطة بالشمع الأحمر .













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