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أخبار العالم

بعد اختيار مصر كأفضل وجهة سياحية.. إعلامية كويتية: طيبة الشعب المصري وبشاشة الوجه السبب

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:10 ص
العاصمة المصرية -
العاصمة المصرية - القاهرة
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مـيــــس رضـــا

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بما طرحته صحيفة التيلغراف البريطانية بإختيار مصر كأفضل وجهة سياحية على مستوى العالم واختيارها وجهة آمنة للسفر بعد رفع قيود كورونا، لافتة إلى أن مصر تعد من أهم المواقع السياحية على مستوى العالم إذ تزخر بكافة مقومات السياحة بمختلف أنواعها.

وأوضحت "الرشيد"، في رسالة إعلامية بثتها عبر "صدى البلد"، أن نجاح الحملات التوعوية ضد فيروس كورونا ، يعني استعداد مصر لاستقبال السائحين من جديد ويعني إدراكها لأهمية القطاع السياحي لما يحققه من منافع للجميع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن  بريطانيا نصحت رعاياها بزيارة مصر بعد رفع سياسة الإغلاق خصوصًا وأنها سجلت انخفاضا ملحوظا فى إصابات كورونا . 

وأشارت "الرشيد"، إلى أن هناك عوامل جذب أخري للسياحة في مصر أهمها طيبة الشعب المصري وبشاشة الوجه التي يتمتع بها وترحابهم واستقبالهم الحار لمن يأتي إليها، قائلة " أنا نفسي عند زيارتي لمصر أشعر بأني أعيش وسط الأهل .. أشعر بالأمن والأمان وبطيبة قلوب المصريين .. لا غربة في مصر".

 

ومن مصر الحبيبة إلى دار زايد بحسب الرشيد، قالت فى سياق آخر، إن الحملة التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع السياحة الداخلية تحت شعار "شتاء أجمل"، حققت نجاحات كبيرة رغم جائحة كورونا التي خيمت بظلالها على كافة القطاعات بجميع بلدان العالم، لافتة إلى أن مصر والإمارات الدولتان التي لم يتوقف فيهما قطار انجازاتهما بل أذهلا العالم بإطلاق مجموعة من المشروعات التنموية غير المسبوقة.

 

وأضافت: أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تضع نفسها على خارطة السياحة العالمية من خلال حملات ترويجية للمناطق السياحية بها، و حققت نجاحا كبيرا بجذب ملايين السياح لأراضيها من جميع دول العالم .  

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