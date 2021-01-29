مستشار الرئيس للصحة يكشف سبب تراجع إصابات كورونا ويحذر من أمر خطير.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر منذ 10 أيام ماضية تشهد انخفاضا تدريجيا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أن الأطباء المصريين لديهم تجربة في التعامل مع الموجة الأولى نتج عنها خبرة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الدولة الحالات المصابة بكورونا و تعالج في البيت.





وأوضح أنه يتمنى خلال الفترة المقبل أن يكون هناك انخفاض أكبر في حالات الإصابة بكورونا، ومؤكدا أن الدولة تطبق إجراءات قوية للحد من انتشار كورونا.





وكشف أن السبب في انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا، هو القرارات التى اتخذتها الدولة، خلال اجازة نصف العام، وتواجد معظم الطلاب و الأسر في المنازل.





وحذر المواطنين من تجاهل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا " كورونا مازال موجود و على الجميع الالتزام بالكمامة و التباعد وغسيل اليد باستمرار".





وقد علق مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على ما تم نشره في الصين أن المسحة التى تكون عن طريق الفم غير دقيقة، وأن المسحة الدقيقة تكون عن طريق الشرج، وقال إن الإصابة بفيروس كورونا احدى الإصابات بالجهاز التنفسي، وأن المسحة الطبية عبر الأنف و الفم هى المعتمدة حاليًا للكشف عن فيروس كورونا.





وأكد، أن ما تتحدث عنه الصين بالمسحة الشرجية لم يتم اعتمادها حتى الآن.





ولفت إلى أن المسحة عن طريق الفم والأنف لا تزال نتائجها محل ثقة على مستوى العالم، وأن دقة المسحة الطبية فى حدها الأدنى لا تقل عن 63%.





وأشار إلى أن مصر في الفترة الأخيرة تشهد انخفاضا في عدد الإصابات بكورونا، وهذا أمر مبشر، موضحًا الدولة تقوم بدور هام للحد من انتشار كورونا.





وأوضح أن مصر تجاوزت مرحلة ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا فى الموجة الثانية.