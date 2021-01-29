إزالة ٣ حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية قصر رشوان بالفيوم

من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية برئاسة الأستاذ ياسر جمعة بإزالة عدد ٣ حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية قصر رشوان بحضور الأستاذ رجب سلطان سكرتير عام المجلس والأستاذ ثابت مسعود رئيس وحدة قصر رشوان على مساحة ٢٥٠م عبارة عن منازل واسوار بالطوب الأبيض ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومصادرة مواد البناء .

من جانب آخر شن مجلس مدينة طامية برئاسة المهندس ياسر جمعة رئيس المدينة و محمد فتحي أمام نائب رئيس مجلس مدينة طامية ، حملة مكبرة لغلق الأسواق اليومية بقرى المركز طبقا لقرار محافظ الفيوم لمنع إقامة الأسواق كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا.

كانت غرفة عمليات مجلس مدينة طامية قد تلقت بلاغا بتجمع عدد من بائعي الخضار بالشوارع الرئيسية التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة .

انتقلت قوة من مجلس المدينة وقوات الأمن بقسم شرطة طامية والنقيب حمدي عوض رئيس قسم شرطة المرافق بمركز طامية وتم فض سوق الخضار ، وصرف البائعين وتحذيرهم من إقامة السوق خلال الفترة المقبلة ومخالفتهم الإجراءات الاحترازية.

كما تم المرور على المحال التجارية والكافيهات لمتابعة ارتداء الكمامات الواقية واستخدام الأكواب الورقية.

يأتى ذلك تطبيقًا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لمنع للتجمعات والالتزام بمواعيد الغلق الجديدة للورش والمحال والمقاهي والأسواق.





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منع دخول المصلين مساجد الفيوم بدون كمامة وإجراءات حاسمة تجاه المخالفين





من جانب أخر دعا الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة أوقاف الفيوم اجتماعا بمديري الإدارات الفرعية بالمديرية، المصلين إلى الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي مُخَالِف.





طالب وكيل وزارة الاوقاف بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مشددا على التأكيد بمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي للسادة رواد المساجد حفاظا على أنفسهم ، و متابعة حملة نظافة المساجد والاستمرار في تعقيمها ، و عدم فتح دورات المياه تحت أي ظرف ، وكذلك الالتزام بعدم فتح الأضرحة ، و عدم إقامة أي دروس أو مقارئ أو أية مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها .