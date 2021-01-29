ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علم الدين: تصدر جامعة القاهرة في النشر يؤكد وجود منظومة قوية للبحث العلمي في مصر

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:42 ص
محمود علم الدين
محمود علم الدين
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي لجامعة القاهرة، إن البحث العلمي هو إنتاج المعارف الجديدة مما تصدى لظواهر ومشكلات وقضايا مجتمعية يجرى دراساتها واستشراق مستقبلها للوصول لحلول بعض القضايا.

وتابع علم الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:"  تصدر جامعة القاهرة المؤسسات المصرية الأكثر نشرًا للبحوث العلمية لعام 2020، يحمل قدرا من الاعتراف بمكانة مصر على المستوى العالمي.

ونوه إلى أن هناك أكثر من 572 ألف استشهاد حدث لبحوث جامعة القاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث هناك طفرة في مجالات البحث العلمي في جامعة القاهرة، إذ يركز على قضايا هامة.

ونوه  إلى أنه يجرى اختيار حوالى 500 عالم مصري من أهم 2% من علماء العالم، بينهم 296 من جامعة القاهرة، مما يؤكد أن هناك منظومة قوية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وفى مقدمتها جامعة القاهرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة تعلن عن جائزة جديدة ومكافأة خاصة لأعضاء هيئة التدريس المتميزين.. تفاصيل

بالأرقام.. حصاد جامعة القاهرة في تطوير البحث العلمي والنشر الدولي خلال الـ 3 أعوام الأخيرة

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة "الفنجري" البحثية حول الشائعات وتأثيرها على التنمية

جامعة القاهرة فى أسبوع.. طالب بـ الآداب مترجمًا للمنتخب النمساوي في بطولة كأس العالم لكرة اليد.. وإعلان أسماء الفائزين بمسابقة الفنجري البحثية حول الشائعات وتأثيرها على التنمية

جامعة القاهرة تتصدر المؤسسات المصرية الأكثر نشرًا للبحوث العلمية وفقًا لقاعدة بيانات "سكوبس" الدولية لعام 2020

ترشيحاتنا

البوتكس والفيلر يتصدران التريند بسبب بسمة وهبة.. ما الفرق بينهما

العروس الأسوأ حظا.. اضطرت لتأجيل حفل زفافها 7 مرات متتالية في أقل من عام

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام بثلاثية

مجانا لغير القادرين.. الصحة تعلن موعد فتح موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات بالسوق المصري .. تعرف عليها | صور

تطورات جديدة في قضية علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أكواب.. دراسة تنصح كبار السن بشرب الشاي لجني الفوائد المذهلة

بالأحمر الناري.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة جريئة

بمايوه مكشوف.. إليسا تثير الجدل بإطلالة جريئة