علم الدين: تصدر جامعة القاهرة في النشر يؤكد وجود منظومة قوية للبحث العلمي في مصر

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي لجامعة القاهرة، إن البحث العلمي هو إنتاج المعارف الجديدة مما تصدى لظواهر ومشكلات وقضايا مجتمعية يجرى دراساتها واستشراق مستقبلها للوصول لحلول بعض القضايا.





وتابع علم الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:" تصدر جامعة القاهرة المؤسسات المصرية الأكثر نشرًا للبحوث العلمية لعام 2020، يحمل قدرا من الاعتراف بمكانة مصر على المستوى العالمي.





ونوه إلى أن هناك أكثر من 572 ألف استشهاد حدث لبحوث جامعة القاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث هناك طفرة في مجالات البحث العلمي في جامعة القاهرة، إذ يركز على قضايا هامة.





ونوه إلى أنه يجرى اختيار حوالى 500 عالم مصري من أهم 2% من علماء العالم، بينهم 296 من جامعة القاهرة، مما يؤكد أن هناك منظومة قوية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وفى مقدمتها جامعة القاهرة.