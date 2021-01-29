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تعليم

أساسيات نظم المعلومات الجغرافية.. ورشة عمل بجامعة الفيوم

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:04 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تنظم جامعة الفيوم  ورشة عمل عن اساسيات نظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء لعدد 250 طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون بين جامعة الفيوم والهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء  ، لمدة يومين، السبت والأحد المقبلين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد حيث تتم ورشة العمل فى أكثر من قاعة كبيرة حفاظا على صحة الجميع ويحاضر فيها أساتذة متخصصين من الهيئة على مدار يومين كاملين يحصل بعدها المتدرب الذى يجتاز الدورة على شهادة معتمدة من الجامعة والهيئة


صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة استطاعت أن تتقدم في الترتيب العالمى لتصنيف ويبوميتركس الأسباني للجامعات Webometrics Ranking of World Universities 81 مركزا عالميا عن العام الماضي حيت ارتفع ترتيبها إلى 2314 مقارنة بترتيبها 2395 العام الماضي، وذلك من بين 11994 جامعة على مستوى العالم، وذلك وفق آخر إصدار لشهر يناير 2021.

وأضاف شديد أنه وفقا للبيانات الصادرة عن تصنيف ويبوميتركس الأسباني فقد حصلت جامعة الفيوم على المركز 20 ضمن 72 جامعة مصرية، والمركز 69 ضمن 1216 جامعة على مستوى الوطن العربى، والمركز 62 ضمن 1907 جامعة على مستوى قارة إفريقيا.

وأشار  أن التصنيف قد قام هذا العام بتحديث معايير التقييم حيث اعتمد لقياس أداء الجامعات على المعايير الآتية:  Visibility/ Web contents impact (50%) ويقصد بها تقييم محتوى الموقع الإلكتروني ومدى انتشاره ومشاهدته، و Transparency/ Openness (10%) ويقصد بها عدد الباحثين الأكثر استشهادا بأبحاثهم Top cited researchers، و Excellence (40%) ويقصد بها عدد الأبحاث الأكثر استشهادا بها Top cited papers.

 الجدير بالذكر أن تصنيف ويبوميتركس العالمي للجامعات هو تصنيف نصف سنوي يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، وهو متخصص في تقييم الإنتاج الإلكتروني للمؤسسات العلمية من خلال مواقعها الإلكترونية، ويتبع أحد أهم المراكز البحثية بأسبانيا The Spanish National Research Council- Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).



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