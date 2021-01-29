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رياضة

الزمالك يكشف بديل مصطفى محمد وتفاصيل إعارة اللاعب لـ جالطا سراي

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف أشرف قاسم المشرف على الكرة في نادي الزمالك عن تفاصيل اعارة مصطفي محمد نجم الفريق لـ جالطا سراي التركي مقابل 2 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد أشرف قاسم في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن مصطفي محمد جدد عقده مع الزمالك قبل اعارته لـ جالطا سراي مشددا ان للاعب مميز والموافقة على اعارته جاءت للحفاظ على هدوء واستقرار الفريق.

وأضاف أشرف قاسم أن التعاقد مع بديل لـ مصطفي محمد صعب حاليا خاصة قبل 3 أيام فقط من غلق باب الانتقالات الشتوية مشددا ان هناك بعض الاعبين معروضين على الزمالك "أجانب" ولكن مازال الامر صعب نظرا لضيق الوقت. 

وأكمل أن الزمالك يمتلك للاعبين على اعلي مستوى في كافه المراكز مشددا ان الفريق يسعي للتتويج بـ بطولة الدوري المصري وبطولة دوري ابطال افريقيا. 
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