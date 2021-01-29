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ديني

بث مباشر.. تعامد القمر على الكعبة المشرفة

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:13 ص
تعامد القمر على الكعبة
تعامد القمر على الكعبة
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محمد صبري عبد الرحيم
تشهد سماء مكة المكرمة الآن، تعامد القمر على الكعبة المشرفة بالتزامن مع وقوعه فى طور البدر، وهو التعامد الأول هذا العام 2021.


ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التى تجعل تحديد موقعه فى غاية الدقة إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية فى معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء.

القاطنون فى المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام والتى يشاهد فيها القمر فوق الأفق لحظة التعامد فإن اتجاه القمر يشير إلى مكة بشكل يضاهى دقة تطبيقات الهواتف الذكية .

وعلقت دار الإفتاء المصرية، على ظاهرة تعامد القمر على الكعبة المشرفة.

وقالت الإفتاء عبر صفحتها بفيسبوك: "اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وارزقنا زيارة قريبة".




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