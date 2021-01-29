ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

احلق واجري.. الشرطة البريطانية تطارد صالونات التجميل

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:02 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
فرضت الحكومة البريطانية بعض الأحكام بسبب فيروس كورونا، و على رأسها هو التحكم في مواعيد فتح و إغلاق المحال التجارية ومنع أي تجمعات لعدم تفشي فيروس كورونا و من يكسر القوانين تتعامل الشرطة معه بكل صرامة. 

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" فإن ن رواد التواصل الاجتماعي في بريطانيا تشاركوا صورة لسيدة تفر من الشرطة البريطانية هربا من أحد صالونات التجميل الذي داهمته الشرطة نظرا لكسره القواعد و فتح أصحابه له في وقت الإغلاق . 

تظهر السيدة و هي تركض من صالون التجميل و على كتفيها منشفة يتدلى عليها شعرها المبلل و تحاول الفرار من الشرطة حتى لا يتم القبض عليها بتهمة كسر قوانين الحماية من كورونا. 

جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية أصبحت أكثر صرامة من قبل في تطبيق قوانين الحماية من فيروس كورونا نظرا للذعر الشديد من ان تكون بريطانيا هي بؤرة لتفشي فيروس جديد . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جونسون يفجر مفاجأة بشأن كورونا.. ويثير غضب البرلمان البريطاني

بريطانيا تحصل على 2 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

غير مسموح الخروج من المنزل.. بريطانيا تنفذ إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع سلالة كورونا الجديدة |شاهد

كيف تحور كورونا في بريطانيا.. ومن أين جاءت السلالة الجديدة؟

تركيا تسجل 15 إصابة بسلالة كورونا الجديدة

ضبط عشرات الأشخاص اختبأوا داخل مطعم لكسرهم قواعد التباعد .. فيديو

ترشيحاتنا

بالأحمر الناري.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة جريئة

5 أكواب.. دراسة تنصح كبار السن بشرب الشاي لجني الفوائد المذهلة

سبب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. 3 فضائل عظيمة .. تعرف عليها في الصباح

الصلاة على النبى يوم الجمعة .. تعرف على صيغتها وفضلها

بمايوه مكشوف.. إليسا تثير الجدل بإطلالة جريئة

خبير تحكيمي يكشف سر فشل تقنية الفار في الدوري المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستودع للكائنات الدقيقة.. دراسة تنصح بتطهير فرشاة الأسنان للوقاية من كورونا

أثناء الدورة الشهرية.. أفضل ثلاثة أوضاع للنوم للحصول على الراحة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟