احلق واجري.. الشرطة البريطانية تطارد صالونات التجميل

فرضت الحكومة البريطانية بعض الأحكام بسبب فيروس كورونا، و على رأسها هو التحكم في مواعيد فتح و إغلاق المحال التجارية ومنع أي تجمعات لعدم تفشي فيروس كورونا و من يكسر القوانين تتعامل الشرطة معه بكل صرامة.





وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" فإن ن رواد التواصل الاجتماعي في بريطانيا تشاركوا صورة لسيدة تفر من الشرطة البريطانية هربا من أحد صالونات التجميل الذي داهمته الشرطة نظرا لكسره القواعد و فتح أصحابه له في وقت الإغلاق .





تظهر السيدة و هي تركض من صالون التجميل و على كتفيها منشفة يتدلى عليها شعرها المبلل و تحاول الفرار من الشرطة حتى لا يتم القبض عليها بتهمة كسر قوانين الحماية من كورونا.





جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية أصبحت أكثر صرامة من قبل في تطبيق قوانين الحماية من فيروس كورونا نظرا للذعر الشديد من ان تكون بريطانيا هي بؤرة لتفشي فيروس جديد .