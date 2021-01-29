أخبار التوك شو.. اشتموني أنا وبلاش تشتموا بلدي.. أحمد موسى يوجه رسالة للإرهابيين.. ومستشار الصحة يكشف مفاجأة جديدة عن كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





علق الإعلامي أحمد موسى، على بعض الإرهابيين المهاجمين له قائلا:" واحد إرهابي بيخون بلده ويطلق عليها كافة الألفاظ عايز منه ايه.. اشتموني أنا وبلاش تشتموا بلدي"، متابعا: معركتي مع الإخوان بدأت منذ عام 92 ومستمرة ولن تتوقف.





قال المهندس هاني عازر خبير الأنفاق العالمي، إن الدولة المصرية تسير في مسار صحيح بالاتجاه نحو القطار الكهربائي وخطوط الجر الكهربائي وتطوير شبكة السكة الحديد القديمة.





قالت الفنانة غادة إبراهيم إنه عند إصابتها بفيروس كورونا، كانت في زيارة لوالدتها بمحافظة الإسكندرية، ولكنها لم تخبرها خوفا عليها، واضطرت لارتداء الكمامات والـ"الجوانتي" طوال الوقت في المنزل.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر مرت بظروف صعبة في مثل هذا اليوم من عام 2011، موضحًا أنه ظهر اليوم للحديث عن هذا اليوم المؤلم، الذى تعرضت فيه مصر للخراب.





أعلنت الفنانة غادة إبراهيم تعافيها من كورونا، عقب إصابتها بالفيروس خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها كانت تجربة قاسية، ولكنها تمكنت من التغلب عليها بسبب عدم التدخين وكذلك لحرصها على تقوية مناعتها من خلال تناول الأغذية المفيدة والصحية و"الأكل البيتي".





قال الإعلامي أحمد موسى، إن فريق نادي الزمالك فاز منذ قليل على فريق المقاصة بنتيجة 4-1.





قالت أم نورا مزارعة مصرية، إنها تمكنت خلال الفترة الأخيرة من زراعة محاصيل الخضر والفاكهة بنظم الزراعة الحيوية، باعتباره أنظمة زراعية حديثة بدأت مصر في تحقيقها، مشيرة إلى أن هذا النظام حقق مؤخرا أعلى جودة وإنتاجية مقارنة بالزراعة التقليدية.





قال الكاتب أندريه فورسوف، المفكر الروسي، إن الديمقراطيين الآن هم المسيطرون على الموقف، واستطاعوا أن يفوزوا وهذه ضربة للقيم الديمقراطية في أمريكا.





علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على ما تم نشره فى الصين أن المسحة التى تكون عن طريق الفم غير دقيقة، وأن المسحة الدقيقة تكون عن طريق الشرج، وقال إن الإصابة بفيروس كورونا احدى الإصابات بالجهاز التنفسي، وأن المسحة الطبية عبر الأنف و الفم هى المعتمدة حاليًا للكشف عن فيروس كورونا.





قال الإعلامي تامر أمين، إن اليوم يعتبر من أسود الأيام فى حياته، موضحًا أن 28 يناير 2011 أسود يوم عاشته مصر.



