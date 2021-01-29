برلمانية: سأهتم بمشكلات المعاقين باعتبارها الملف الأساسي لدي

قالت النائبة هدى عبد الستار، عضو مجلس النواب، إنها قضت الجزء الأول من حياتها في دراسة ذوي الهمم ، والتدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة ، معقبة : " فخورة بغلي في هذا المجال لوقت كبير ، وبالتعامل معاهم ومع أسرهم".





وأضافت "هدى عبد الستار" خلال لقائها مع برنامج " يحدث في مصر" المُذاع على فضائية " إم سي مصر"، أن الطفل ذوي الاحتياجات خاصة، يواجه مشكلة بصفة خاصة، ومشاكل في الأسرة والمجتمع بصفة عامة.





وتابعت عضو مجلس النواب، أنها أكملت مسيرة عملها من خلال صندوق تحيا مصر، في محافظتي البحيرة والإسكندرية، مشيرة إلى أنها كانت تتعامل مع المناطق الأكثر احتياجًا سواء كانت في العشوائيات أو في القرى، معقبة : "كنت بقابل أطفال ذوي احتياجات خاصة، وفي نفس الوقت من أُسر أكثر احتياجًا داخل قرى في مناطق عشوائية".





وأكملت، أن المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة لهم حق أن يعيشوا حياة كريمة في الحصول على حقوقهم الطبيعية ، لذلك نحتاج إلى تشريعات تنص على ذلك ، معقبة : " أنا كنائبة سأهتم بمشاكل المعاقين باعتبار هذا ملفي الأساسي".