جيلبرتو: الأهلي قادر على التتويج بـ كأس العالم للأندية.. فيديو





وأضاف نجم الأهلي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الأهلي يمتلك للاعبين على اعلى مستوى وقادرين على تخطي عقبة الدحيل القطري مشددا ان الأهلي قادر على التغلب عليه بسهوله





وتابع أن لاعبي الأهلي لابد وان يخوضوا مباراة الدحيل بثقه وتركيز مشددا ان الفوز سهل وتحقيق مركز جيد في البطولة امر ليس ببعيد او التتويج بلقب البطولة.





وأكمل أن علي معلول نجم الأهلي للاعب مميز ولكنه لا يحب أن يقارن به حيث ان كل فترة ولها طروفها وطباعها مشددا ان معلول توج بالعديد من البطولات مع الأهلي.





وحول سر تعثر جيرالدو مع الأهلي فأكد أنه لاعب جيد أيضا ولكن الظروف حاليا مختلفة عن وقت انضمامه للفريق مشددا ان وقت انضمامه للأهلي كان هناك الجيل الذهبي للفريق بالإضافة لدعم الجميع له.





واختتم بانه مازال على تواصل مع الكثير من نجوم الأهلي ابرزهم وائل جمعة , اسلام الشاطر وشيتوس .

أكد جيلبرتو نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق قادر على التألق وتحقيق إنجازات في بطولة كأس العالم للأندية في الدوحة مشددا ان الأهلي حقق بطولة دوري ابطال افريقيا عقب غياب طويل.