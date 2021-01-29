ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إسماعيل يوسف يكشف سر تألق الزمالك أمام مصر المقاصة

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:46 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق عن سر تألق فريق الزمالك في الدوري المصري عقب الفوز أمام مصر المقاصة أمس مؤكدا أن باتشيكو المدير الفني للفريق هو كلمة السر في تألق الفريق. 

وأكد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن أداء الزمالك امام المقاصة كان رائع وكان هناك استحواذ وجمل فنية رائعة داخل الملعب بالإضافة لصناعه العديد من الفرض مشددا ان نفس الامر تكرر بمباراة اسوان ولكن مع غياب التوفيق.

وأضاف أن باتشيكو لديه إصرار على التتويج مع الزمالك بالبطولات مشددا ان شخصيته قويه داخل الفريق وأعاد بريق عدد من نجوم الفريق ابرزهم فرجاني ساسي.

وأكمل أن الزمالك سيسعى للتعاقد مع بديل لـ مصطفي محمد خلال الأيام المقبلة مشددا انه سيكون اللاعب مصري وليس أجنبي. 

وأضاف ان البديل من الصعب أن يكون حسام حسن نجم سموحة مشددا أن أسامة فيصل نجم الفريق للاعب جيد ولكنه مازال صغير السن ومن الصعب ان يتحمل وحده المسؤولية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

باتشيكو: أثق في لاعبي الزمالك ونواصل العمل لإسعاد الجماهير

أيمن يونس: حل أزمة المثلوثي وأحداد قبل منتصف الليل.. و28 لاعبا في قائمة الفريق

لاعب منتخب العراق ينتظر موافقة باتشيكو للانضمام للزمالك

أيمن يونس حالة وحيدة لاستبعاد ساسي ومصطفى محمد من تشكيل الزمالك

نرفزة ملعب.. الزمالك عن واقعة أشرف بن شرقي بمباراة الجونة

مدرب الهلال ينفي طلبه التعاقد مع ساسي ويكشف سر تعثر جيرالدو مع الأهلي.. فيديو

ترشيحاتنا

فرج عامر: طلبت من الزمالك استعارة عمر السعيد وأحمد مجاهد بريء

وفاة الفنان محمود عبد الغفار

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات بالسوق المصري .. تعرف عليها | صور

باتشيكو يشكر حكم مباراة المقاصة.. ويوجه رسالة لـ مصطفى محمد

شيكابالا يتصدر تريند تويتر بعد فوز الزمالك على المقاصة.. شاهد

فرج عامر: بعت حسام حسن من 8 أيام وانتقاله للزمالك أصبح مستحيلا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الدورة الشهرية.. أفضل ثلاثة أوضاع للنوم للحصول على الراحة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

5 أكواب.. دراسة تنصح كبار السن بشرب الشاي لجني الفوائد المذهلة