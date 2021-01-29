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أخبار العالم

البنتاجون: لن نكون ملتزمين بسحب قواتنا من أفغانستان في مايو

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:48 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم /الجمعة/ أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تكون ملتزمة بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول شهر مايو المقبل، نظرا لعدم وفاء جماعة طالبان بالتزاماتها حسب اتفاقها مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي - في إيجاز صحفي اليوم - إن طالبان لم تف بتعهداتها، بإدانة الإرهاب ووقف الهجمات على قوات الأمن الوطني الأفغانية، ومن ثم فسيكون من الصعب للغاية تحديد مسار واضح لتسوية تفاوضية.

وأكد متحدث البنتاجون أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالعمل على التوصل لتسوية تفاوضية بين طالبان وبين الحكومة الأفغانية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أكد - في اتصال هاتفي أمس مع الرئيس الأفغاني أشرف غني - أن هناك دعما دبلوماسيا قويا لعملية السلام التي تركز على مساعدة أطراف النزاع على التوصل لتسوية سياسية قادرة على البقاء ووقف شامل لإطلاق النار يستفيد منه جميع الأفغان.

يشار إلى أن الاتفاق - الذي تم التفاوض بشأنه في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ووقع في فبراير 2020 - يدعو جماعة طالبان إلى خفض أعمال العنف وقطع الروابط مع المنظمات الإرهابية ضمن مطالب أخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أنه لو تم الوفاء بالشروط الواردة في الاتفاق ، فإن القوات الأمريكية كانت ستغادر أفغانستان بحلول مايو 2021.

وقلصت الولايات المتحدة قواتها بأفغانستان إلى 2500 جندي قبل أيام فقط من مغادرة الرئيس السابق ترامب للسلطة.
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