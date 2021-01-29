ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مصر تسجل 54 حالة وفاة و521 إصابة جديدة بكورونا وبايدن يتخذ حزمة إجراءات مشددة لمنع تسلل الفيروس.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
  • انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا في المغرب ولملك يتلقى الجرعة الأولى
  • مقتل زعيم داعش في العراق أبو ياسر العيساوي
  • الأمم المتحدة: لجنة 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل  54 حالة وفاة و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى  خروج  477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128440 حالة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في القصر الملكي بمدينة فاس، وسط البلاد، فيما أشرف على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس. 

وذكرت "القبس" أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن مقتل زعيم تنظيم داعش في العراق، أبو ياسر العيساوي، وذلك بعد أسبوع من الهجوم الدامي الذي شهدته العاصمة بغداد وتبناه التنظيم المتطرف.

ونقلت "الراي" عن مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، قولها إن اللجنة العسكرية "5+5" تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار "لا يزال صامدا"، مشددة على  السعي المستمر لتحقيق "المصالحة" في ليبيا.

وقالت "الأنباء" إن مجهولين أقدموا على على إحراق أهم مباني عاصمة شمال لبنان طرابلس بما فيها مبنى البلدية الأثري في ساحة التل.

دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وضعت جملة من القيود الوقائية لأجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد داخل مبنى البيت الأبيض، حيث تشمل حظر وجود أكثر من ستة أفراد داخل المكتب البيضاوي، في الوقت نفسه.

وأفادت "الوطن" بأن إدارة بايدن بدأت بمراجعة عدد كبير من القرارات ذات الطابع الاستراتيجي التي  اتخذها الرئيس السابق، دونالد ترامب، وتشمل سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وغلق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا ونقلها إلى بولندا وإيطاليا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر تطالب باتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.. والاتحاد الأوروبي يدين تصرفات تركيا في شرق المتوسط.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تسجل 1133 إصابة جديدة بكورونا.. و49 وفاة وتفجير شاحنة غامض يضرب مدينة ناشفيل الأمريكية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تسجل 1001 إصابة جديدة بكورونا.. والملك سلمان يتلقى لقاح الفيروس.. وتحركات في الكونجرس لعزل ترامب ومحاكمته.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تسجل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تسجل 54 حالة وفاة و752 إصابة جديدة بكورونا ومقتل العشرات في تفجيرين إرهابيين بالعراق.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

الصحف الإماراتية.. موعد تنصيب المسئولين الجدد في ليبيا.. احتجاجات في لبنان.. هجوم عنيف من الرئيس التونسي على التعديل الوزاري.. وبشرى سارة بشأن لقاح كورونا

ترشيحاتنا

شوبير يكشف سر تخلف وليد سليمان وربيعة عن السفر مع الأهلي لـ كأس العالم للأندية

موجز السوشيال: جماهير نادي الزمالك تطالب الإدارة بالتجديد لـ ساسى.. وسوسن بدر تكشف عن أفضل الأشياء لها في الشتاء

إحالة موظف البلدية بالمطرية صاحب واقعة "طفل الميزان" للتحقيق.. شاهد

أمريكا.. تحرك عاجل من بايدن بشأن تأشيرات عمل الأجانب

سبب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. 3 فضائل عظيمة .. تعرف عليها في الصباح

أدعية يوم الجمعة.. واظب عليها

Advertisements

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

هل الظاهرة من علامات الساعة؟.. دار الإفتاء تعلق على تعامد القمر على الكعبة

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

نشرة الفن.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار.. ومطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم

وفاة الفنان محمود عبد الغفار

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

إحالة موظف البلدية بالمطرية صاحب واقعة "طفل الميزان" للتحقيق.. شاهد

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

الزمالك يكشف بديل مصطفى محمد وتفاصيل إعارة اللاعب لـ جالطا سراي

مدحت شلبي يكشف حقيقة رحيل حسام حسن عن سموحة إلى الزمالك مقابل 40 مليون جنيه

مستشار الرئيس للصحة يكشف سبب تراجع إصابات كورونا ويحذر من أمر خطير.. فيديو

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحصائية جديدة.. 1 من 8 متعافين كورونا يعاني من هذه المضاعفات

بعد آخر تحديث.. اعرف سعر ومواصفات إم جي RX5.. صور

هل يصح تناول مسكن للألم بعد تلقي لقاح كورونا؟