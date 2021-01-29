مصر تسجل 54 حالة وفاة و521 إصابة جديدة بكورونا وبايدن يتخذ حزمة إجراءات مشددة لمنع تسلل الفيروس.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا في المغرب ولملك يتلقى الجرعة الأولى

مقتل زعيم داعش في العراق أبو ياسر العيساوي

الأمم المتحدة: لجنة 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 54 حالة وفاة و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128440 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في القصر الملكي بمدينة فاس، وسط البلاد، فيما أشرف على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس.





وذكرت "القبس" أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن مقتل زعيم تنظيم داعش في العراق، أبو ياسر العيساوي، وذلك بعد أسبوع من الهجوم الدامي الذي شهدته العاصمة بغداد وتبناه التنظيم المتطرف.





ونقلت "الراي" عن مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، قولها إن اللجنة العسكرية "5+5" تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار "لا يزال صامدا"، مشددة على السعي المستمر لتحقيق "المصالحة" في ليبيا.





وقالت "الأنباء" إن مجهولين أقدموا على على إحراق أهم مباني عاصمة شمال لبنان طرابلس بما فيها مبنى البلدية الأثري في ساحة التل.





دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وضعت جملة من القيود الوقائية لأجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد داخل مبنى البيت الأبيض، حيث تشمل حظر وجود أكثر من ستة أفراد داخل المكتب البيضاوي، في الوقت نفسه.





وأفادت "الوطن" بأن إدارة بايدن بدأت بمراجعة عدد كبير من القرارات ذات الطابع الاستراتيجي التي اتخذها الرئيس السابق، دونالد ترامب، وتشمل سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وغلق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا ونقلها إلى بولندا وإيطاليا.



