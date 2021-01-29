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أخبار العالم

جوتيريش: لا أتوقع حلا سريعا بين أمريكا وإيران بشأن الاتفاق النووي

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الخميس، الولايات المتحدة وإيران، إلى العمل معا للخروج من المأزق الحالي بشأن الاتفاق النووي الدولي الموقع مع طهران، لكنه أقر في الوقت نفسه بأنه لا يتوقع نتيجة سريعة.

وأعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، استعدادها لإعادة إشراك الولايات المتحدة في الاتفاق الذي خرج منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

لكن بايدن اشترط أن تعود إيران لالتزاماتها أولا، في وقت تطالب الأخيرة بأن ترفع الولايات المتحدة أولا جميع العقوبات التي تستهدفها وأن تحترم كل تعهداتها.

وقال جوتيريش ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول إمكان إن يقود وساطة للخروج من المأزق، إن "هناك عملا كثيرا يتعين القيام به، لكن لا أتوقع حلا فوريا".

واعتبر أن الاتفاق النووي الموقع في 2015 والهادف إلى منع ايران من حيازة سلاح نووي "شكل انتصارا دبلوماسيا كبيرا وعنصرا أساسيا للسلام والاستقرار في الخليج، ونحن نأسف لأن الاتفاق بات موضع شك".

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