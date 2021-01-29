إحالة موظف البلدية بالمطرية صاحب واقعة "طفل الميزان" للتحقيق.. شاهد





وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الطفل ابن " البائع " وهو يبكى بعد أن قام الموظف بنزع الميزان الخاص بوالده وقام بمصادرتها.



ونشرت الصفحة الرسمية لـ رئاسة مركز ومدينة المطرية بيانا جاء كالاتي " نظرا لما تم نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي

فقد أحال السيد الأستاذ محمد محمد حمص رئيس مركز ومدينه المطرية الواقعة بكافه ملابساتها للتحقيق بالشئون القانونية وذلك برقم 103 بتاريخ 28/1/2020 .





وفي حال ثبوت صحه ما جاء بها سيتم إحالتها للنيابة الإدارية لأعمال شئونها وفقا لأحكام القانون .





و أفاد السيد رئيس المركز بأن الوحدة المحلية ملتزمة بتطبيق القانون مع كامل الاحترام لجموع أهالي المركز وحسن معاملتهم وناسف لهذا الأمر والله الموفق حفظ الله مصر حفظ الله الوطن ".





بيان بخصوص واقعه مصادره ميزان خاص بأحد الباعة الجائلين بمركز ومدينه المطرية نظرا لما تم نشره علي مواقع التواصل... تم النشر بواسطة ‏رئاسة مركز ومدينة المطرية‏ في الخميس، ٢٨ يناير ٢٠٢١

أعلن محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية عن إحالة موظف للتحقيق بعدما قام بنزع ميزان من مواطن يعمل في بيع الفاكهة والخضروات بعربة كارو .