محمد عبد الرحمن يشارك متابعيه بصورة له.. والعوضي يعلق

نشر الفنان محمد عبد الرحمن صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي : رجل الضحك الأول فى مصر ٢٠٢٠ - المحترم بزيادة ابو قلب ابيض - منور يا ملك الكوميديا

وعلق احمد العوضى قائلا : " اى كلام " .

كان قد شارك النجم محمد عبد الرحمن جمهوره باحتفالية كوميدية وعرض أول لمسرحية هابي نيو نيير بالعربي، والتي قدمّها على مسرح ‪Cairo Show‬ (ماركيي) - كايرو فستيفال سيتي، وذلك ضمن فعاليات ‪Carnival Cairo Show‬.









ويقوم محمد عبد الرحمن بشخصية رستم محامي أحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.





ومؤخرًا حصل النجم محمد عبد الرحمن على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم الخطة العايمة وذلك في مهرجان نجم العرب وهو المهرجان السنوي لمجلة ‪What Happens‬ يكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي وباستثناء الجمهور المصري، وذلك لتكريم كل فنان يحقق نجاح خارج مصر وعلي مستوي الوطن العربي.‪ ‬وقد اقتربت إيرادات فيلم الخطة العايمة من الـ 10 ملايين جنيه مصري، والرقم الذي يعتبر كبيرًا في ظل ظروف كورونا.