أخبار التكنولوجيا.. اشتر آيفون XS نسخة 256 جيجابايت بـ 7500 جنيه.. كيف تحمي حسابك على إنستجرام من الاختراق

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
انتشرت مجموعة من الصور المسربة على مواقع الإنترنت المختلفة فى الدقائق القليلة الماضية، لهاتفي سامسونج المنظر طرحهما خلال أيام معدودة وهما Galaxy A52 5G و A72 5G، حيث جاء الثنائى بتصميم خلفي مشابه لسلسلة Note 20.
نجحت سلسلة الـ X المقدمة من شركة آبل الأمريكية أن تلقي رواجًا و انتشارًا بصورة غير مسبوقة فور طرحها لأول مرة فى عام 2017، ليبدأ فصل جديد فى قصة نجاح الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون، حيث جاء فى العام التالى بطرحها هاتف آيفون XS بتجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية فى تاريخ iPhone، و لكن يعيبه السعر المرتفع، بينام يوفر لك هذا العرض فرصة شراء نسخة منه بأقل سعر ممكن.
ذكرت وكالة الأخبار الكورية ETNews، أن شركة تصنيع الشاشات التابعة لسامسونج Samsung Display وقعت صفقة لتزويد صانعي الهواتف الذكية في الصين بشاشات قابلة للطي مختارة، وتتمثل الخطة في بدء شحن شاشات العرض في الربع الثالث وتسليم مليون وحدة قبل نهاية العام.
بعد انفصال العلامة التجارية الشهيرة هونر Honor، عن شركتها الأم هواوي Huawei، تساءل الجميع عما إذا كان سيتم السماح لهواتف الشركة المستقبلية المستقلة إنشاء شراكة مع شركة جوجل Google وتثبيت خدماتها، والتي حظرت الحكومة الأمريكية هواوي استخدامها بداية من عام 2019.
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي من أهم أساسيات الحياة اليومية لمعظم الأشخاص على مستوى العالم، ومع بداية 2020 وانتشار فيروس كورونا المستجد زادت أهمية منصات التواصل الاجتماعي لإلهام الناس من خلال العروض الحية وإمدادهم بالمعلومات عن الوباء وطرق الوقاية والعلاج وحاليا عن اللقاحات وطرق الحصول عليها.
هل تلقيت رسالة على واتسآب يوما ووجدت التطبيق يخبرك أن مرسلها قام بحذفها، فقد أتاح تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك ميزة تمكن مستخدميه من حذف الرسائل بعد إرسالها خلال سبع دقائق من الإرسال.
أطلقت شركة شاومي هاتفها الأحدث Xiaomi Mi 11، بشكل منفردا بداية الشهر الجاري، ولكن أشارت بعض التسريبات إلى وجود هاتف آخر أقوى في سلسلة Mi 11 الرائدة سيتم إطلاقه قريبا، حيث من المتوقع أن إصدار Xiaomi 11 Pro الخارق في النصف الأول من العام الحالي.