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منوعات

بعد 130 عاما.. ظهور حيوان ضخم اختفى منذ سنوات.. صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
فوجئ المواطنين في سنترال بارك بكندا بعد  أن شاهدوا البومة الثلجية الضخمة لأول مرة منذ أكثر من قرن،  من الاختفاء وعدم الظهور حتى ظن علماء الحيوانات أنها انقرضت.

حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"  فإن عدد كبير من المواطنين تجمعوا في الحديقة يوم الأربعاء، المضي، وأحضروا برفقتهم مناظير وكاميرات ذات عدسة طويلة بعد أن هبطت البومة القطبية الشمالية في ملعب بيسبول في وقت مبكر من بعد الظهر.

جدير بالذكر أن آخر مرة شوهدت فيها بومة ثلجية في الحديقة تعود إلى عام 1890 ، حيث وصف أحد الطيور مشاهدة يوم الأربعاء بأنها "حدث تاريخي".

البومة الثلجية هي موطنها الأصلي في التندرا القطبية الشمالية ، و هي منقطة الريش الذي يسوده  الأبيض والأسود  مما يسمح لها بالاندماج في موطنها الشتوي، لكن بينما تطير الطيور أحيانًا جنوب كندا.
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