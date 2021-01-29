حدث ليلا.. تعامد القمر على الكعبة.. إحالة موظف واقعة "طفل الميزان" للتحقيق.. واشتباكات دامية في لبنان

علقت دار الإفتاء المصرية، على ظاهرة تعامد القمر على الكعبة المشرفة.

وقالت الإفتاء عبر صفحتها بفيسبوك: "اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وارزقنا زيارة قريبة".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الطفل ابن " البائع " وهو يبكى بعد أن قام الموظف بنزع الميزان الخاص بوالده وقام بمصادرتها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الطفل ابن " البائع " وهو يبكى بعد أن قام الموظف بنزع الميزان الخاص بوالده وقام بمصادرتها.

أعلن محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية عن إحالة موظف للتحقيق بعدما قام بنزع ميزان من مواطن يعمل في بيع الفاكهة والخضروات بعربة كارو .

أعلن محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية عن إحالة موظف للتحقيق بعدما قام بنزع ميزان من مواطن يعمل في بيع الفاكهة والخضروات بعربة كارو .

انتظمت حركة القطارات في الخط الثاني للمترو وذلك بعد نشب حريق بمحطة مترو البحوث مساء امس .



