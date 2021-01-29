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أخبار البلد

حدث ليلا.. تعامد القمر على الكعبة.. إحالة موظف واقعة "طفل الميزان" للتحقيق.. واشتباكات دامية في لبنان

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:12 ص
حدث ليلاً
حدث ليلاً
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صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:


علقت دار الإفتاء المصرية، على ظاهرة تعامد القمر على الكعبة المشرفة.
وقالت الإفتاء عبر صفحتها بفيسبوك: "اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وارزقنا زيارة قريبة".

أعلن محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية عن إحالة موظف للتحقيق بعدما قام بنزع ميزان من مواطن يعمل في بيع الفاكهة والخضروات بعربة كارو .
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة  يظهر فيها الطفل ابن " البائع " وهو يبكى بعد أن قام الموظف بنزع الميزان الخاص بوالده وقام بمصادرتها.


انتظمت حركة القطارات في الخط الثاني للمترو وذلك بعد نشب حريق بمحطة مترو البحوث مساء امس . 

ورصدة عدسة " صدى البلد " انتظام حركة القطارات في الخط الثانى في مترو الأنفاق حيث عادة الامر الى وضعها الطبيعي بعد انتقال  فرق الطوارئ إلى مكان الحريق  وجار العمل على كشف سبب تصاعد الدخان وعودة عمل المحطة إلى طبيعتها.


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة نزول الجيش اللبناني إلى شوارع وساحات مدينة طرابلس، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين .
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