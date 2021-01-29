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تكنولوجيا

شاهد.. أول صور لـ جلاكسي A52 5G و A72 5G.. قبل طرحهما رسميا

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:01 ص
شاهد| أول صور لـ
شاهد| أول صور لـ جلاكسي A52 5G و A72 5G..قبل طرحهما رسميًا
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كريم جمال
انتشرت مجموعة من الصور المسربة على مواقع الإنترنت المختلفة فى الدقائق القليلة الماضية، لهاتفي سامسونج المنظر طرحهما خلال أيام معدودة وهما Galaxy A52 5G و A72 5G، حيث جاء الثنائى بتصميم خلفي مشابه لسلسلة Note 20.

وبحس موقع جي إس إم آرينا التقني، يأتى الهاتفان ضمن فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات، والتى تلقي رواجًا كبيرًا حول العالم فهي تلبي احتباجات راغبي الهواتف التوسطة و لكن بمواصفات الهواتف الرائد Flagship مقابل سعر مناسب.

نشر الصور المسرب التقني الشهير ايفان بلاس صاحب حساب evleaks fame، والذى ينشر بإستمرار الصور الرسمية لمعظم الهواتف الذكسة قبل طرحها رسميًا فى معظم دول العالم.

للوهلة الأولى ستجد الواجهة مشابهة تمامًا للإصداران الحاليان Galaxy A51 و Galaxy A71، بينما الإختلاف الوحيد فى التصميم جاء فى الواجهة الخلفية حيث إعادة تصميم متسطيل الكاميرات.

كما أن هاتف Samsung Galaxy A52 جاء بمعالج Snapdragon 750G من كوالكوم الأمريكية، كما سيدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، من خلال منفذ شحن من نوع USB-C.
شاهد.. أول صور لـ جلاكسي A52 5G و A72 5G.. قبل طرحهما رسميا
شاهد.. أول صور لـ جلاكسي A52 5G و A72 5G.. قبل طرحهما رسميا
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