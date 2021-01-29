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أخبار العالم

عمدة واشنطن ترفض اقتراح الشرطة بوضع سور حول مقر الكونجرس

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:45 م
صدى البلد
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أ ش أ
عارضت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل باوسر اليوم /الجمعة/ توصية من القائمة بأعمال قائد شرطة الكونجرس يوجاناندا بيتمان بوضع سياج دائم حول مقر الكونجرس إلى جانب تدابير أمنية أخرى.

وقالت باوسر - في تصريح صحفي اليوم - إن العاصمة الأمريكية لن تقبل بوجود قوات إضافية دائمة ولا بوضع سور حول الكونجرس كإجراء طويل الأمد رغم إقرارها بالحاجة إلى وجود المزيد من القوات بصورة مؤقتة لتأمين أية فعاليات قادمة بالكونجرس.

وجاء اقتراح بيتمان في بيان أصدرته اليوم بعد ثلاثة أسابيع من أحداث اقتحام بعض مثيري الشغب من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمقر الكونجرس " الكابيتول" يوم السادس من يناير الجاري ، وارتكاب عنف أسفرت عن مصرع خمسة أشخاص.

من جانبه، قال النائب الديمقراطي جيك أوتشينكلوس - في تغريدة على منصبة التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه سيكون من الخطأ تحويل "بيت الديمقراطية" إلى قلعة حربية، وما يحتاجه "الكابيتول" هو أن يظل مفتوحا للناخبين وللصحفيين وللزوار.
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