عمر الشناوي يداعب متابعيه بصورة له.. شاهد

داعب الفنان عمر الشناوي متابعيه بـ صورة جديدة له نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق عمر الشناوى عليها قائلا " سيلفي وانا مش واخد بالي " .

يذكر أن أحدث أعمال عمر الشناوي، مسلسل "ليه لأ" وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.



