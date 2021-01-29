ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمر الشناوي يداعب متابعيه بصورة له.. شاهد

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:27 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
داعب  الفنان عمر الشناوي متابعيه بـ صورة جديدة له نشرها  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق عمر الشناوى عليها قائلا " سيلفي وانا مش واخد بالي " .


يذكر أن أحدث أعمال عمر الشناوي، مسلسل "ليه لأ" وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

على متن يخت .. هالة صدقي تشعل السوشيال ميديا بصورة

هالة صدقي تمازح متابعيها عبر انستجرام: خايفة العرسان تطفش

بسبب صورة الزفاف.. متابع يهاجم هالة صدقي والأخيرة ترد بعنف

بملابس أبطال ديزني.. عمر الشناوي يشارك كواليس مسلسل "إلا أنا"

هالة صدقي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة| والجمهور: صغرتي كده ليه

إحساس مختلف.. شاهد.. هالة صدقى تتحدث لـ صدى البلد عن علاقتها بـ محمد صبحى

ترشيحاتنا

بمايوه مكشوف.. إليسا تثير الجدل بإطلالة جريئة

خاص| كانت معركة صعبة.. جالاتا سراي عن التعاقد مع مصطفى محمد

لاحظها عامل نظافة.. فتاة تزور قبر جدها أثناء الليل تثير الجدل

عمر ربيع ياسين يكشف عرضا برتغاليا لشراء حسام حسن مقابل مليون دولار

عمر الشناوي يداعب متابعيه بصورة له.. شاهد

حسام حسن يقترب من الأهلي أو الزمالك.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستودع للكائنات الدقيقة.. دراسة تنصح بتطهير فرشاة الأسنان للوقاية من كورونا

أثناء الدورة الشهرية.. أفضل ثلاثة أوضاع للنوم للحصول على الراحة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟