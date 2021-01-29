ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولي من اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


التقطت عدسات بعض المصورين عددا من الصور لـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب وجوزيه مورينو المدير الفني لفريق توتنهام عقب  المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة  الـ20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.


كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة ضم النادي لـ حسام حسن نجم فريق سموحة عقب اعلان فرج عامر رئيس النادي بيعه مقابل 40 مليون جنيه لاحد انديه الدوري المصري


علق مصطفى محمد لاعب الزمالك على إتمام إدارة النادي الأبيض الاتفاق على إعارته إلى جالاتا سراي التركي في فترة الانتقالات الشتوية.


كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقف نادي الزمالك في التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة.


نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز مهم على حساب توتنهام بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة  الـ20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.




Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد عصام يكتب : توتنهام ومورينيو.. شراكة رائعة هل تحقق النجاح؟

مشادة كلامية بين كلوب ومورينيو عقب نهاية لقاء ليفربول وتوتنهام

بعد الرغبة في التعاقد معه.. آخر مستجدات انتقال حسام حسن نجم سموحة للزمالك

فرج عامر يستقبل مصطفى فتحي بعد إعارته لسموحة

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم الجبلاية بسبب محمد الشناوي.. الزمالك يلغى قرارا لـ مرتضى منصور

أخبار الرياضة.. قرار جديد من قناة الأهلي بشأن مونديال الأندية.. حقيقة رحيل 3 لاعبين من الزمالك إلى الإسماعيلي

ترشيحاتنا

إسماعيل يوسف يكشف سر تألق الزمالك أمام مصر المقاصة

عمر الشناوي يداعب متابعيه بصورة له.. شاهد

وفاة الفنان محمود عبد الغفار

هل يصح تناول مسكن للألم بعد تلقي لقاح كورونا؟

مدير مستشفى عزل يكشف توقعاته لـ موجة كورونا الثالثة في مصر.. وسببان رئيسيان وراء انخفاض أعداد مصابي كورونا بمصر

لحماية سيارتك.. 3 خطوات لا تنساها في فصل الشتاء

Advertisements

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

الزمالك يكشف بديل مصطفى محمد وتفاصيل إعارة اللاعب لـ جالطا سراي

مدحت شلبي يكشف حقيقة رحيل حسام حسن عن سموحة إلى الزمالك مقابل 40 مليون جنيه

شوبير يكشف سر تخلف وليد سليمان وربيعة عن السفر مع الأهلي لـ كأس العالم للأندية

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

بأوامر باتشيكو.. باسم مرسي في الزمالك لخلافة مصطفى محمد

عمر ربيع ياسين يكشف عرضا برتغاليا لشراء حسام حسن مقابل مليون دولار

إسماعيل يوسف يكشف سر تألق الزمالك أمام مصر المقاصة

حسام حسن يقترب من الأهلي أو الزمالك.. تفاصيل

شيكابالا يتصدر تريند تويتر بعد فوز الزمالك على المقاصة.. شاهد

أحمد حسن يوجه نصائح لـ مصطفى محمد عقب انتقاله لـ الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحصائية جديدة.. 1 من 8 متعافين كورونا يعاني من هذه المضاعفات

بعد آخر تحديث.. اعرف سعر ومواصفات إم جي RX5.. صور

هل يصح تناول مسكن للألم بعد تلقي لقاح كورونا؟