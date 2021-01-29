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فن

نشرة الفن.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار.. ومطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:31 ص
شروق ابراهيم


نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عدد من الاخبار الفنية الهامة، نبرزها في السطور التالية :

صدى البلدمطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما


فجرت المطربة اللبنانية منار حمزة مفاجأة من العيار الثقيل ، كشفت من خلالها أن عصام نجل الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيميرفض منحها حقها في الميراث.


صدى البلدوفاة الفنان محمود عبد الغفار


توفى منذ قليل الفنان محمود عبد الغفار ، أحد أهم نجوم الدراما في فترة الثمانينيات والتسعينيات.


صدى البلدفي اليونان.. إطلالة جريئة لـ إليسا بـ كاش مايوه


نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابسصيفية "كاش مايوه"، من أحد الشواطئ، في اليونان.



صدى البلدوفاء عامر تهنئ والدتها بـ عيد ميلادها.. شاهد


هنأت الفنانة وفاء عامر والدتها بمناسبة عيد ميلادها ونشر صورة لهم من حفل عيد الميلاد وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام". 


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