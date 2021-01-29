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فن

نقابة المهن التمثيلية تعلن موعد صلاة جنازة الفنان محمود عبد الغفار

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:55 ص
محمود عبد الغفار
محمود عبد الغفار
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شروق ابراهيم
أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن موعد صلاة جنازة الفنان الراحل محمود عبد الغفار الذي وافته المنية قبل ساعات، حيث ستقام اليوم بعد صلاة الجمعة في مسجد الصباح بمنطقة الهرم.

وأعلن الفنان احمد صيام وفاته من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :"قائلا: "البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك". 

وشارك محمود عبد الغفار في العديد من الاعمال الفنية منها دموع فى عيون وقحة" و"حكايات هو وهى" و"هارون الرشيد" و"لا أحد ينام فى الإسكندرية" و "حاره ٥ نجوم".

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