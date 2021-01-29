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محافظات

لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم اليوم

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:11 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة بأكملها وبهتيم لمدة 10 ساعات ، حيث سيبدأ من الساعة العاشرة مساء، مساء اليوم الجمعة حتي الساعة الثامنة صباحًا غدا السبت. 


وقالت الشركة إنه نظرًا لتوسعات بشركة مياه الشرب بمحطة شبرا الخيمة سيتم قطع المياه، وأهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ولحين عودة المياه مرة اخرى.

من ناحية اخرى أعلن حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قطع المياه عن 8 مناطق تابعة للحى وذلك لحدوث كسر بماسورة مياه قطر 800 مم بميدان أحمد عرابى وجارى العمل على إصلاحها.

والمناطق المتأثرة بالإنقطاع هى : " منطقة الوحدة العربية وبهتيم وعزبة الجوهرى ومنطقة بن الحكم ومنطى وأم بيومى ومنشية عبد المنعم رياض وبيجام".

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحى إنه فور تلقى البلاغ بحدوث العطل تم التنسيق مع شركة المياه والدفع بفريق من الفنيين والمهندسين وجاري اعمال اصلاح العطل وسيتم اعادة ضخ المياه فور الانتهاء من اصلاح العطل.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية تفقد خلالها عددا من المشروعات بمدن كفر شكر وشبرا الخيمة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه.

وقال المحافظ إنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام الحالي ، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.
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