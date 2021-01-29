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مرأة

بمكياج جذاب.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:33 ص
زوجة تامر حسنى
زوجة تامر حسنى
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هاجر هانئ
حرصت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها.

وتألقت زوجة تامر حسني في الصورة بإطلالة مميزة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام طويلة اتسمت باللون البينك الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

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ولم تبالغ زوجة تامر حسني في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة،ونالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.

أما من الناحية الجمالية،اعتمدت زوجة تامر حسني على خصلات شعرها القصير الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة مما كشف عن جمال ملامحها.

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