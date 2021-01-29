ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 29-1-2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:15 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة 29-1- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 2  جنيه

البصل 5 جنيهات

البطاطس 2.5  جنيه

الفاصوليا 4 جنيها 

الكوسة 4 جنيهات
الباذنجان 3 جنيهات 
الخيار 3 جنيه 
الثوم 25 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 4.5 جنيهات
يوسفى 5 جنيهات
الموز 9 جنيهات
تفاح أمريكى 23 جنيهًا


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الفاصوليا تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 4-1-2021

الكوسة تسجل 4.5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8-1-2021

الفاصوليا تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 11-1-2021

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 15-1-2021

البطاطس 1.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 18-1-2021

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

5 أكواب.. دراسة تنصح كبار السن بشرب الشاي لجني الفوائد المذهلة

بناء على رغبة حماتها.. عروس تحضر حفل زفافها بفستان أسود

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

أثناء الدورة الشهرية.. أفضل ثلاثة أوضاع للنوم للحصول على الراحة

العروس الأسوأ حظا.. اضطرت لتأجيل حفل زفافها 7 مرات متتالية في أقل من عام

إحالة موظف البلدية بالمطرية صاحب واقعة "طفل الميزان" للتحقيق.. شاهد

Advertisements

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

هل الظاهرة من علامات الساعة؟.. دار الإفتاء تعلق على تعامد القمر على الكعبة

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

نشرة الفن.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار.. ومطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم

وفاة الفنان محمود عبد الغفار

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

إحالة موظف البلدية بالمطرية صاحب واقعة "طفل الميزان" للتحقيق.. شاهد

الزمالك يكشف بديل مصطفى محمد وتفاصيل إعارة اللاعب لـ جالطا سراي

مدحت شلبي يكشف حقيقة رحيل حسام حسن عن سموحة إلى الزمالك مقابل 40 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحصائية جديدة.. 1 من 8 متعافين كورونا يعاني من هذه المضاعفات

بعد آخر تحديث.. اعرف سعر ومواصفات إم جي RX5.. صور

هل يصح تناول مسكن للألم بعد تلقي لقاح كورونا؟