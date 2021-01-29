أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 29-1-2021

الطماطم 2 جنيه

البصل 5 جنيهات

البطاطس 2.5 جنيه

الكوسة 4 جنيهات

الباذنجان 3 جنيهات

الخيار 3 جنيه

الثوم 25 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 4.5 جنيهات

يوسفى 5 جنيهات

الموز 9 جنيهات

تفاح أمريكى 23 جنيهًا

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.



